У команді Тіни Кароль пояснили, чому вона працює з саундпродюсером Білана, Сєдокової та Zivert

Після прем'єри англомовного альбому Тіни Кароль у мережі розгорівся скандал. Співачку захейтили за співпрацю з Аркадієм Олександровим, який писав пісні Білану, Сєдоковій, Zivert і навіть фанатці Путіна Валерії. Її команда пояснила, чому зв'язалася з саундпродюсером росіян.

Представники Тіни Кароль прокоментували, що до її англомовного альбому Scandal увійшли пісні, написані нею у співавторстві з Аркадієм Олександровим. Він нібито хоч і співпрацював з російськими селебриті, але не катався до них у Москву.

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Чому Тіна Кароль зв'язалася з саундпродюсером Білана, Сєдокової та Zivert

Як запевняють у команді Тіни Кароль, саундпродюсер Аркадій Олександров не був у Росії понад 20 років і засуджує її за війну. Щоправда, чомусь не говорить про це публічно.

Олександров неодноразово наголошував Тіні на своїй непохитній позиції щодо війни в Україні, прямо засуджуючи повномасштабну війну Росії проти України, та не відвідував країну-агресора з 1999 року,

– повідомила пресслужба артистки.

Саундпродюсер Аркадій Олександров / Скриншот з відео

До того ж команда Тіни Кароль нагадала, що після 24 лютого вона принципово не співає свої російськомовні хіти. Саме тому вирішила перекласти треки англійською. Над адаптацією текстів для альбому Scandal працювала Яна Майоронікова.

"З початку війни Тіна Кароль не виконує російськомовні пісні, якими б великими хітами вони не були", – наголосила пресслужба співачки.

Що відомо про співпрацю Аркадія Олександрова з російськими селебріті

З інтерв'ю Аркадія Олександрова російському DJ DimixeR, яке вийшло у травні 2019 року, стає зрозуміло, що працював він зі студії в Києві. На запитання ді-джея про те, чому всі найгучніші хіти пишуться в Україні, саундпродюсер відповів так.

"Тут апріорі набагато менше грошей, ніж у Москві. Тут більше люди за творчість. Тому тут, напевно, і виробляється найбільше. Тут дешевше зняти відео, дешевше оператор, продюсер, постановник будь-який", – заявив Аркадій Олександров.

Ось з якими російськими артистами він співпрацював після 2014 року: