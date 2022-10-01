Представители Тины Кароль прокомментировали, что в ее англоязычный альбом Scandal вошли песни, написанные ею в соавторстве с Аркадием Александровым. Он якобы хоть и сотрудничал с русскими селебрити, но не катался к ним в Москву.

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Как уверяют в команде Тины Кароль, саунд-продюсер Аркадий Александров не был в России более 20 лет и осуждает ее за войну. Правда, почему-то не говорит об этом публично.

Александров неоднократно подчеркивал Тине о своей непоколебимой позиции относительно войны в Украине, прямо осуждая полномасштабную войну России против Украины, и не посещал страну-агрессора с 1999 года,

– сообщила пресс-служба артистки.

Саунд-продюсер Аркадий Александров / Скриншот с видео

К тому же, команда Тины Кароль напомнила, что после 24 февраля она принципиально не поет свои русскоязычные хиты. Именно поэтому решила перевести треки на английский. Над адаптацией текстов для альбома Scandal работала Яна Майороникова.

"С начала войны Тина Кароль не исполняет русскоязычные песни, какими бы большими хитами они ни были", – подчеркнула пресс-служба певицы.

Что известно о сотрудничестве Аркадия Александрова с российскими селебрити

Из интервью Аркадия Александрова российскому DJ DimixeR, вышедшему в мае 2019 года, становится понятно, что работал он из студии в Киеве. На вопрос диджея о том, почему все громкие хиты пишутся в Украине, саунд-продюсер ответил так.

"Здесь априори гораздо меньше денег, чем в Москве. Здесь больше люди за творчество. Поэтому здесь, наверное, и производится больше всего. Здесь дешевле снять видео, дешевле оператор, продюсер, постановщик любой", – заявил Аркадий Александров.

Вот с какими российскими артистами он сотрудничал после 2014 года: