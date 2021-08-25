Тіна Кароль захопила образом у сукні від ліванського модельєра: ефектні фото
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Відома українська співачка Тіна Кароль позувала у черговій фотосесії перед Днем Незалежності. Вона обрала вбрання від ліванського модельєра Жоржа Чакри.
Популярна українська співачка Тіна Кароль у День Незалежності України опублікувала на особистій сторінці новий допис. У ньому вона привітала усіх зі святом та показала новий вишуканий образ.
До слова "Принцеса з мультиків": Тіна Кароль вразила концертним образом у розкішній блакитній сукні
Образ Тіни Кароль
Виконавиця позувала перед камерою на світлому тлі. Вона приміряла розкішну сукню молочного кольору з блискучою вишивкою, оригінальною вставкою у вигляді квітки та довгим шлейфом.
Це – вбрання з одної з колекцій успішного ліванського модельєра Жоржа Чакри. Одяг, створений ним, завжди презентують на Тижні моди в Парижі.
Тіна Кароль доповнила ефектний аутфіт срібними сережками-підвісками та браслетом у такому самому стилі. Вона розпустила волосся та вклала його локонами.
На обличчі знаменитості красувався макіяж. Співачка підкреслила очі нюдовими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала помадою насиченого червоного кольору.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Реакція мережі
Під публікаціями артистки користувачі мережі завжди активно коментують її образи. Новий look Тіни Кароль також сподобався шанувальникам:
- "Тіно, ти нереальна красуня. Богиня";
- "Як я сумувала за такими фотосесіями, наче повернулась у 2018-2019 роки";
- "Це неймовірно ніжні фото";
- "Розбиваєш серце своєю красою";
- "Яка прекрасна";
- "Дуже красива";
- "Неймовірна красуня".