Тіна Кароль захопила образом у сукні від ліванського модельєра: ефектні фото

25 серпня 2021 , 13:27
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Джерело:

інстаграм Тіни Кароль

Відома українська співачка Тіна Кароль позувала у черговій фотосесії перед Днем Незалежності. Вона обрала вбрання від ліванського модельєра Жоржа Чакри.

Популярна українська співачка Тіна Кароль у День Незалежності України опублікувала на особистій сторінці новий допис. У ньому вона привітала усіх зі святом та показала новий вишуканий образ.

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Образ Тіни Кароль

Виконавиця позувала перед камерою на світлому тлі. Вона приміряла розкішну сукню молочного кольору з блискучою вишивкою, оригінальною вставкою у вигляді квітки та довгим шлейфом.

Це – вбрання з одної з колекцій успішного ліванського модельєра Жоржа Чакри. Одяг, створений ним, завжди презентують на Тижні моди в Парижі.

Тіна Кароль доповнила ефектний аутфіт срібними сережками-підвісками та браслетом у такому самому стилі. Вона розпустила волосся та вклала його локонами.

На обличчі знаменитості красувався макіяж. Співачка підкреслила очі нюдовими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала помадою насиченого червоного кольору.


Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки


Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

 


Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки


Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки


Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Під публікаціями артистки користувачі мережі завжди активно коментують її образи. Новий look Тіни Кароль також сподобався шанувальникам:

  • "Тіно, ти нереальна красуня. Богиня";
  • "Як я сумувала за такими фотосесіями, наче повернулась у 2018-2019 роки";
  • "Це неймовірно ніжні фото";
  • "Розбиваєш серце своєю красою";
  • "Яка прекрасна";
  • "Дуже красива";
  • "Неймовірна красуня".
Автор: Марія Касій