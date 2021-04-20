Тіна Кароль вразила зухвалим образом у чорному комбінезоні: фото з "Голосу країни"

Українська виконавиця Тіна Кароль вкотре підкорила бездоганним зовнішнім виглядом. Для пів фіналу "Голосу країни" артистка обрала чорний комбінезон, який підкреслив принади її звабливої фігури.

Співачка вміє вбранням вдало підкреслити фігуру. Вона обирає спокусливий та відвертий одяг, яким зачаровує глядачів.

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Зухвалий look Тіни Кароль

У прямому ефірі зірки постала перед камерами у чорному обтислому комбінезоні без рукавів, який підкреслив бюст Кароль. Такий look співака поєднала з чорними босоніжками на підборах.



Тіна Кароль з колегами на "Голосі країни" / Фото з інстаграму "Голосу країни"

Волосся Тіна зібрала ззаду, залишивши лише декілька локонів, які спадали на обличчя. макіяж знаменитості був у світлих відтінках з блискучими тінями на повіках і матовою помадою нюдового кольору на губах.

Серед аксесуарів образ Тіни доповнили золотий ланцюжок та сережки. Народна улюблениця довершила аутфіт темним манікюром.



Зухвалий образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Тіна Кароль продовжує вражати новим сценічним образом. Зовсім скоро вона покаже вбрання, яке обрала для суперфіналу 11 сезону "Голосу країни".