Українська співачка та зіркова тренерка "Голосу країни" Тіна Кароль підкорила яскравим образом у чвертьфіналі проєкту. Вона постала перед камерою у яскравій сукні салатового кольору зі звабливим декольте та вирізом на нозі.

Артистка щоразу приголомшує прихильників бездоганним зовнішнім виглядом. Вона з'являється на публіці у спокусливих аутфітах і демонструє принади свого тіла.

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Яскравий образ Кароль у чвертьфіналі "Голосу країни"

Для першого прямого ефіру "Голосу країни-11" виконавиця обрала яскраву сукню салатового кольору з блискучим оздобленням спереду та ззаду. Вбрання мало тонкі бретелі, пікантне декольте, що підкреслило пишний бюст і спокусливий виріз на нозі. Такий look зірка поєднала з темними туфлями-човниками на підборах.

Волосся Тіна Кароль вклала у розкішні фірмові локони та забрала набік. На обличчі вона зробила неперевершений макіяж з матовою помадою нюдового кольору на губах.