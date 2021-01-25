25 січня українській попдіві Тіні Кароль виповнилось 36 років. Співачка відсвяткувала день народження на зйомках вокального шоу "Голос країни".

Джерело: ТСН

Разом з колегами-суддями – Олегом Винником, Монатіком, Надею Дорофєєвою, ведучими – Катею Осадчою та Юрієм Горбуновим і всією знімальною групою Тіна Кароль гучно відзначила 36-річчя в павільйоні перед камерами. Знаменитості показали святкування в інстаграм-профілях.

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Тіна Кароль відсвяткувала день народження на "Голосі країни"

24 січня відбулась прем'єра 11 сезону популярного вокального шоу "Голос країни". З нагоди виходу проєкту на широкі екрани судді та ведучі зібралися разом після зйомок вокальних батлів та вийшли в прямий ефір в соціальних мережах, аби розділити з глядачами феєричні моменти першого епізоду. Користуючись нагодою, колеги та друзі привітали Тіну Кароль напередодні дня народження.

Після знімань другого етапу шоу "Голос країни" ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов з'явились на сцені з квітами та дієтичним морквяним тортом. Разом з суддями та глядачами в залі вони привітали іменинницю святковою піснею. Натомість Тіна Кароль пригостила друзів і знімальну команду піцою.



Тіна Кароль відсвяткувала день народження на "Голосі країни" / Фото ТСН



Тіна Кароль відсвяткувала день народження на "Голосі країни" / Фото ТСН