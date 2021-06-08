Тіна Кароль вміє приголомшувати публіку. Вона дивує цікавими новинками та захоплює глядачів. Виконавиця в рамках свого проєкту "Молода кров" презентувала унікальний NFT лот.

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Тіна Кароль виставила на аукціон відбиток пальця

Співачка виставила на аукціон цифровий автограф – відбиток власного пальця. В інстаграм-дописі Тіна розповіла, що зробила це для розвитку музичного проєкту "Молода кров", який буде присвячений 30-ій річниці Незалежності України.

"Молода кров" – майбутній україномовний альбом Кароль, до якого увійдуть хіти попдіви з молодими виконавцями та маловідомими артистами.

Місія проєкту "Молода кров" – відкрити для широкої аудиторії нові імена, поповнити каталог української музики й звернути увагу слухачів на українську молоду попкультуру. Це проєкт возз'єднання і єдності, тому його вихід присвячений 30-ій річниці Незалежності України,

– поділилася Тіна.

Аукціон з унікальним NFT лотом відбудеться наприкінці червня. У ньому зможуть взяти участь ті користувачі мережі, які зареєстровані на сайті Binance, що є найбільшою у світі платформою для торгівлі цифровими активами.

Реакція мережі

Прихильники знаменитості в захваті від такої новини. Вони зазначають, що Тіна не припиняє дивувати їх. Фанати нетерпляче чекають на презентацію нового альбому.

"Наша улюблена та найталановитіша! Крута!"

"Класно! Чекаємо на новий альбом "Молода кров"! Фото шикарне!"

"Це дуже круто!"

"Ця жінка не припиняє дивувати!"

Однак є й ті користувачі мережі, які зазначають, що не розуміють, для чого купувати чийсь автограф за величезну суму грошей. Також підписники звернули увагу на те, що Тіна написала допис російською, хоча аукціон на підтримку україномовного проєкту.