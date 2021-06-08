Тина Кароль умеет ошеломлять публику. Она удивляет интересными новинками и восхищает зрителей. Исполнительница в рамках своего проекта "Молодая кровь" презентовала уникальный NFT лот.

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Тина Кароль выставила на аукцион отпечаток пальца

Певица выставила на аукцион цифровой автограф – отпечаток собственного пальца. В инстаграм-публикации Тина рассказала, что сделала это для развития музыкального проекта "Молодая кровь", который будет посвящен 30-й годовщине Независимости Украины.

"Молодая кровь" – будущий украиноязычный альбом Кароль, в который войдут хиты поп-дивы с молодыми исполнителями и малоизвестными артистами.

Миссия проекта "Молодая кровь" – открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход посвящен 30-й годовщине Независимости Украины,

– поделилась Тина.