Тина Кароль умеет ошеломлять публику. Она удивляет интересными новинками и восхищает зрителей. Исполнительница в рамках своего проекта "Молодая кровь" презентовала уникальный NFT лот.
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Тина Кароль выставила на аукцион отпечаток пальца
Певица выставила на аукцион цифровой автограф – отпечаток собственного пальца. В инстаграм-публикации Тина рассказала, что сделала это для развития музыкального проекта "Молодая кровь", который будет посвящен 30-й годовщине Независимости Украины.
"Молодая кровь" – будущий украиноязычный альбом Кароль, в который войдут хиты поп-дивы с молодыми исполнителями и малоизвестными артистами.
Миссия проекта "Молодая кровь" – открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход посвящен 30-й годовщине Независимости Украины,
– поделилась Тина.
Аукцион с уникальным NFT лотом состоится в конце июня. В нем смогут принять участие те пользователи сети, которые зарегистрированы на сайте Binance – крупнейшей в мире платформе для торговли цифровыми активами.
Реакция сети
Поклонники знаменитости в восторге от такой новости. Они отмечают, что Тина не прекращает удивлять их. Фанаты с нетерпением ждут презентацию нового альбома.
- "Наша любимая и талантливая! Крутая!"
- "Классно! Ждем новый альбом "Молодая кровь"! Фото шикарное!"
- "Это очень круто!"
- "Эта женщина не прекращает удивлять!"
Однако есть и те пользователи сети, которые отмечают, что не понимают, для чего покупать чей-то автограф за огромную сумму денег. Также подписчики обратили внимание на то, что Тина написала сообщение на русском, хотя аукцион в поддержку украиноязычного проекта.
- "А можете объяснить для чего это покупать? Чем такой автограф отличается от обычного, что за него стоит отдать столько денег?"
- "Почему украинская артистка, которая родом из Ивано-Франковска, поддерживает украинскую музыку и артистов, выпускает украиноязычный альбом, пишет на русском языке? До недавнего времени разговаривала на украинском и снова вернулась к русскому. Неужели это все касается Украины и 30-й годовщины ее независимости? Очень грустно, Тина, за вас, ваш родной украинский язык и то, что вы везде кричите о своем патриотизме".
- "Тина уже не знает, что продавать? Свечи не заинтересовали покупателей, "любовью" с Баланом уже не поторгуешь, белье тоже не понравилось. Как раз пора продавать воздух".