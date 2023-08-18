Тіна Кароль готує пісню до Дня незалежності, написану з Дайан Уоррен: фани в захваті від уривку

Українська співачка Тіна Кароль анонсувала вихід нової пісні One Nation Under Love. Її написала оскароносна композиторка Дайан Уоррен спеціально для України. Кароль презентує трек на День незалежності, проте вона вже поділилася уривком з нього.

Про співпрацю зірок стало відомо в травні цього року. Тоді Кароль показала фото з Уоррен та зізналася, що їхній “меджик” стався від першої ноти.

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Дайан Уоррен – авторка хітів Вітні Х’юстон, Тіни Тернер та Aerosmith, тепер написала пісню для Тіни. Трек присвячений Україні та підтримці українському народу. Прем'єра пісні відбудеться у День Незалежності, 24 серпня.

Українська співачка поділилася з шанувальниками уривком нової пісні. Називається вона One Nation Under Love. Фани Кароль просто в захваті та вже в очікуванні повної версії:

"Пару разів прослухала і вже знаю слова, западає в душу пісня. Така легка, милозвучна і світла".

"Гордість!"

"Вже подобається".

"Мурахи по шкірі!"

"Вже дуже хочеться послухати цю працю двох крутезних жінок".

"Дуже гарно".

"Це просто вау!"

"Нічого собі. Буде потужно".

Знаменитості вже прокоментували реліз треку. Дайан подякувала Кароль за виконання пісні.

Я сподіваюся, що кожна людина прийме до свого серця потужний меседж пісні One Nation Under Love. Дякую Тіні Кароль, що завдяки своєму неймовірному голосу змогла втілити мою пісню в життя. Із любов’ю до народу України!,

– сказала Уоррен.

Зі свого боку Кароль висловили вдячність Уоррен за підтримку України.

"Ця зустріч доленосна. Дякую тобі, Дайан Уоррен, за щире серце. Дякую всій команді за довіру. Ваш поклик підтримати Україну цією піснею є дуже сміливим кроком, це – ваш музичний супротив та зброя", – зазначила Тіна.

Дайан Воррен – легендарна американська композиторка, яка має чимало престижних нагород, зокрема "Греммі", Emmy Awards та "Золотий глобус". У 2022 році композиторка навіть стала володаркою премії "Оскар" за видатні заслуги у кінематографі.Відомо, що Дайан є авторкою хітів відомих артистів, зокрема Вітні Г'юстон, Леді Гаги, Scorpions, Селін Діон, Тіни Тернер тошо.

До речі, кілька місяців тому Тіна Кароль випустила пісню "Honey & Мед". Проте через кліп вона вляпалася у скандал – виявилося, що у зйомках брали участь росіяни. Артистка одразу видалила кліп, а згодом опублікувала оновлену версію лише українською мовою.