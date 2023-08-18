О сотрудничестве звезд стало известно в мае этого года. Тогда Кароль показала фото с Уоррен и призналась, что их "меджик" произошел с первой ноты.

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Дайан Уоррен – автор хитов Уитни Хьюстон, Тины Тернер и Aerosmith, теперь написала песню для Тины. Трек посвящен Украине и поддержке украинского народа. Премьера песни состоится в День Независимости, 24 августа.

Украинская певица поделилась с поклонниками отрывком новой песни. Называется она One Nation Under Love. Фаны Кароль просто в восторге и уже в ожидании полной версии:

"Пару раз прослушала и уже знаю слова, западает в душу песня. Такая легкая, благозвучная и светлая".

"Гордость!"

"Уже нравится".

"Муравьи по коже!"

"Уж очень хочется послушать этот труд двух крутых женщин".

"Очень хорошо".

"Это просто вау!"

"Ничего себе. Будет мощно".

Знаменитости уже прокомментировали релиз трека. Дайан поблагодарила Кароль за исполнение песни.

Я надеюсь, что каждый человек примет к своему сердцу мощный месседж песни One Nation Under Love. Спасибо Тине Кароль, что благодаря своему невероятному голосу смогла воплотить мою песню в жизнь. С любовью к народу Украины!,

– сказала Уоррен.

Со своей стороны Кароль выразили благодарность Уоррен за поддержку Украины.

"Эта встреча судьбоносная. Спасибо тебе, Дайан Уоррен, за искреннее сердце. Спасибо всей команде за доверие. Ваш зов поддержать Украину этой песней является очень смелым шагом, это – ваше музыкальное сопротивление и оружие", – отметила Тина.

Справка! Дайан Уоррен – легендарная американская композиторша, которая имеет немало престижных наград, в частности "Грэмми", Emmy Awards и "Золотой глобус". В 2022 году композитор даже стала обладательницей премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.



Известно, что Дайан является автором хитов известных артистов, в частности Уитни Хьюстон, Леди Гаги, Scorpions, Селин Дион, Тины Тернер Тошо.

Кстати, несколько месяцев назад Тина Кароль выпустила песню Honey & Мед. Однако через клип она вляпалась в скандал – оказалось, что в съемках участвовали россияне. Артистка сразу удалила клип, а затем опубликовала обновленную версию только на украинском языке.