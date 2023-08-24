Не вперше боксер "зачитує" слова з цієї пісні. Наприкінці квітня українські військові поділились відео, на якому Усик разом з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади виконав рядки з треку Balsam.
Цікаво Здобудем перемогу, бо вже час настав, – Тарас Тополя до сліз розчулив віршем до Дня Незалежності
Усик зачитав патріотичний "Заповіт"
Під час дуелі поглядів з Даніелем Дюбуа український спортсмен зачитав слова з пісні "Заповіт". Згодом Олександр в інтерв'ю зізнався, що саме ця пісня надихає його на перемоги.
Виявляється, "Заповіт" – це пісня українського артиста зі сценічним ім'ям Balsam.
Хто такий репер Balsam
Сам виконавець з Чернівців. У своїй творчості Balsam черпає натхнення з різноманітних музичних напрямків, але на його стиль найбільше впливає хіп-хоп, реггі та R&B.
Репер вкладає у свої слова серйозні духовні посили. Водночас для створення музики BALSAM використовує лише просте обладнання – ноутбук, мікрофон, звукову карту та навушники.
Репер Balsam / Фото Viberate
Минулого місяця співак презентував свій новий трек "Не Божеволій", який підкорив українські чарти і навіть став топ-1 серед українських пісень в Apple Music.
Balsam – "Не божеволій": дивіться відео онлайн
Що відомо про бій Усика з Дюбуа
- Бій боксерів вирішили провести у Вроцлаві на Tarczyński Arena 26 серпня. Це буде грандіозне боксерське шоу, де головним поєдинком стане протистояння Усика та Дюбуа.
- Раніше Олександр Усик вже двічі зустрічався з Ентоні Джошуа. У першому поєдинку, який відбувся у вересні 2021 року, українець сенсаційно переміг і здобув чотири пояси WBA (Супер), IBF, WBO та IBO.
- Реванш відбувся у серпні 2022 року в Саудівській Аравії. У непростому поєдинку Усик знову зумів вирвати перемогу, відмінно провівши останні раунди.