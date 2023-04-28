Звучить двома мовами: Тіна Кароль представила незвичну прем'єру Honey & Мед

Тіна Кароль презентувала нову пісню Honey & Мед, в якій співає двома мовами. Над треком працював володар 16 статуеток Греммі.

Українська співачка Тіна Кароль випустила нову авторську пісню "Honey & Мед" та кліп на неї. У цьому треку артистка поєднала любовну лірику та сучасне звучання.

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Тіна Кароль представила нову пісню та кліп

У пісні "Honey & Мед" Тіна Кароль вперше заспівала двома мовами в одній пісні: англійською та українською. Так співачка хоче презентувати українську музику для світової аудиторії. У пісні Тіна розповідає історію кохання, порівнюючи почуття зі стихіями.

Тіна Кароль – "Honey & Мед": дивіться відео онлайн

Над треком працював володар 16 премій Греммі Джейсен Джошуа, відомий за роботами з Бейонсе, Джастіном Бібером, Мерайєю Кері, Джастіном Тімберлейком, Jay-Z, Ріанною та іншими. Українська команда музикантів працювала над аранжуванням понад чотири місяці, тоді як вокал Тіни записали з першого дубля.

Зйомки кліпу проходили в Лос-Анджелесі, а автором відео є український режисер Генрі Ліпатов. Саундпродюсером, автором музики та слів є Тіна Кароль.

"Відеокліп являє собою приголомшливий набір візуальних ефектів: увесь кліп Тіна закутана в білу ковдру, яка ніби стала її фортецею. Натхненником кадрів з акулами у небі став художник Lysergick Art. Ці кадри – алегорія на супротив в якому знаходиться кожен українець й Тіна сьогодні: тендітна дівчина, яка не боїться самовираження та йде на зустріч труднощам. Значення сцени з медом, що стікає з голови Тіни – зцілення та трансформація. Цвяхи на дошці – досягнення внутрішнього миру і гармонії", – пояснив зміст символів режисер.

У коментарях шанувальники діляться першими враженнями:

"Дуже зворушлива пісня і кліп. Дякую за таку роботу, ковток свіжого повітря";

"Це шедеврально! Чудесний голос";

"Ангельський голос, який проникає в саме серце";

"Дуже ніжно і з глибоким сенсом. Ви легенда";

"Боже, як це гарно! Мурашки пішли з перших слів.. Сльози потекли.. Ніби пісня-очищення";

"Це настільки прекрасно, настільки по новому, як приємно знати, що у нас в країні є люди, які настільки талановиті і не бояться чогось нового".