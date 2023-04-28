Украинская певица Тина Кароль выпустила новую авторскую песню Honey & Мед и клип на нее. В этом треке артистка объединила любовную лирику и современное звучание.

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Тина Кароль представила новую песню и клип

В песне "Honey & Мед" Тина Кароль впервые спела на двух языках в одной песне: английском и украинском. Так певица хочет презентовать украинскую музыку мировой аудитории. В песне Тина рассказывает историю любви, сравнивая чувства со стихиями.

Тина Кароль – "Honey & Мед": смотрите видео онлайн

Над треком работал обладатель 16 премий Грэмми Джейсен Джошуа, известный по работам с Бейонсе, Джастином Бибером, Мэрайей Кэри, Джастином Тимберлейком, Jay-Z, Рианной и другими. Украинская команда музыкантов работала над аранжировкой более четырех месяцев, тогда как вокал Тины записали с первого дубля.

Съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе, а автором видео украинский режиссер Генри Липатов. Саундпродюсером, автором музыки и слов Тина Кароль.

"Видеоклип представляет собой потрясающий набор визуальных эффектов: весь клип Тина закутанная в белое одеяло, которая словно стала ее крепостью. Вдохновителем кадров с акулами в небе стал художник Lysergick Art. Эти кадры – аллегория на сопротивление, в котором находится каждый украинец и Тина сегодня: хрупкая девушка, которая не боится самовыражения и идет навстречу трудностям. Значение сцены со стекающим с головы Тины медом – исцеление и трансформация. Гвозди на доске – достижение внутреннего мира и гармонии", – объяснил содержание символов режиссер.

В комментариях поклонники делятся первыми впечатлениями:

"Очень трогательная песня и клип. Спасибо за такую работу, глоток свежего воздуха";

"Это шедеврально! Чудесный голос";

"Ангельский голос, проникающий в самое сердце";

"Очень нежно и с глубоким смыслом. Вы легенда";

"Боже, как это хорошо! Муравьи пошли с первых слов… Слезы потекли… Словно песня-очищение";

"Это настолько прекрасно, настолько по новому, как приятно знать, что у нас в стране есть люди, которые настолько талантливы и не боятся чего-нибудь нового".

Заметим, сейчас Тина Кароль готовится во второй раз выйти на сцену Евровидения-2023. Артистка работает как над номером, так и над новым нарядом. Дизайнер Иван Фролов уже показал возможный вариант: это красный наряд, вдохновленное ее платьем с конкурса в 2006 году.