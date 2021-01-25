Тина Кароль отпраздновала день рождения на "Голосе страны": фото и видео
25 января украинской поп-диве Тине Кароль исполнилось 36 лет. Певица отпраздновала день рождения на съемках вокального шоу "Голос страны".
Источник: ТСН
Вместе с коллегами-судьями – Олегом Винником, Монатиком, Надей Дорофеевой, ведущими – Катей Осадчей и Юрием Горбуновым и всей съемочной группой Тина Кароль громко отметила 36-летие в павильоне перед камерами. Знаменитости показали празднование в инстаграм-профилях.
Интересно В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала, как занимается в спортзале – видео
Тина Кароль отпраздновала день рождения на "Голосе страны"
24 января состоялась премьера 11 сезона популярного вокального шоу "Голос страны". По случаю выхода проекта на широкие экраны судьи и ведущие собрались вместе после съемок вокальных баттлов и вышли в прямой эфир в социальных сетях, чтобы разделить со зрителями феерические моменты первого эпизода. Пользуясь случаем, коллеги и друзья поздравили Тину Кароль перед днем рождения.
После съемок второго этапа шоу "Голос страны" ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов появились на сцене с цветами и диетическим морковным тортом. Вместе с судьями и зрителями в зале они поздравили именинницу праздничной песней. А Тина Кароль угостила друзей и съемочную команду пиццей.
Тина Кароль отпраздновала день рождения на "Голосе страны" / Фото ТСН
Тина Кароль отпраздновала день рождения на "Голосе страны" / Фото ТСН
"Голос страны" – это уже мой дом. Я уже не представляю своего дня рождения не на этой сцене,
– подчеркнула Тина Кароль.
Ведущая Катя Осадчая также подчеркнула, что уже много лет день рождения певицы отмечают в павильоне "Голоса страны". Она опубликовала фото со съемочной площадки в своем инстаграме и публично поздравила знаменитую подругу.
"С Днем рождения, Тина Кароль. Уже традиционно ДН в павильоне "Голоса страны". Пусть все мечты сбываются и планы воплощаются в жизнь. Будь счастливой", – написала звезда.
Тина Кароль с Катей Осадчей на "Голосе страны" / Фото из инстаграма ведущей
Поделиться новостью