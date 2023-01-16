Тіна Кароль відреагувала на слова Соловій про її "російську музику"

Днями Христина Соловій розкритикувала музику Тіни Кароль, заявивши, що всі популярні альбоми зірки – російськомовні. Остання вирішила це прокоментувати.

Українська співачка Христина Соловій днями розповіла про артисток, які вплинули на неї своєю творчістю. Серед них не було Тіни Кароль, бо, як сказала Христина, "всі її найпопулярніші релізи – це російська музика".

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Тіна Кароль відреагувала

Тіна Кароль вирішила відповісти колезі. Вона опублікувала в інстаграм-сторіз уривок з подкасту, де Христина говорить про її творчість. Співачка лаконічно прокоментувала ролик, залишивши емодзі, що усміхається.

"Все буде добре", – додала також Кароль з емодзі, на якому зображена дівчина, якій масажують голову.



Скриншот з інстаграм-сторіз Тіни

Що казала Соловій

У подкасті Христина Соловій розповідала про тих виконавиць, які на неї вплинули. Вона згадала про Русю, ранню Ірину Білик та Ані Лорак – два її україномовні альбоми. Також дівчина нагадала про "Голос країни", на якому відмовилась йти до команди Тіни, бо не хотіла співати "російську попсу".

"Навіть попри те, що Ані Лорак звалила в рашку і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула. Україномовної пісні. Усі її найпопулярніші релізи – це російська музика", – казала Христина.