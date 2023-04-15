В інтерв'ю молдовському телеканалу Тіна Кароль заявила, що всі артисти, які залишилися в Росії і мовчать, – це вбивці. Тих, хто виїхав і виступив проти режиму вона, схоже, поважає. Як-от Аллу Пугачову та Максима Галкіну, адже сама зв'язалася з російською примадонною та запропонувала зустрітися.

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Тіна Кароль розповіла про зустріч з Пугачовою в Ізраїлі

У Тіни Кароль нібито була душевна й необхідна розмова з Аллою Пугачовою, але афішувати її не стали.

Була дуже душевна розмова. Вкрай необхідна. Я запропонувала, аби ми публічно не афішували нічого, аби було менше проблем. Але це той випадок, коли не ховаються,

– зізналася Тіна Кароль.

Вона вважає, що Алла Пугачова – це "ціла епоха, яку сьогодні хтось за вказівкою починає паплюжити".

"Перемога України – це перемога і над їхнім менталітетом. Як можна дітей вчити вбивати, говорити, що українець – "поганий"? Це що таке? Це і є нацизм", – додала співачка.