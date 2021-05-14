Тіна Кароль часто ділиться ексклюзивними фотографіями зі своїм фан-клубом. Тому на фан-сторінці можна знайти багато цікавих кадрів, які не показує сама знаменитість.

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Спекотне фото Тіни Кароль

Артистка поділилася селфі, на якому постала перед камерою, демонструючи натуральну вроду. Її золотисте волосся майоріло на вітрі, а на обличчі в Тіни не було косметики.

Проте увагу публіки привернув одяг зірки. Тіна вирішила вкотре похизуватися принадами розкішного тіла. Вона постала перед камерою в білій футболці з глибоким декольте. Під футболкою вона не мала бюстгальтера, тому на фото добре видно її пишні оголені груди.



Тіна Кароль похизувалася оголеними грудьми / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Нагадаємо, Тіна Кароль полетіла на відпочинок разом із сином Веніаміном. Відомо, що вони відпочивають біля океану, однак зірка не розсекречує, у якій саме країні.