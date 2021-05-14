Тина Кароль часто делится эксклюзивными фотографиями со своим фан-клубом. Поэтому на фан-странице можно найти много интересных кадров, которые не показывает сама знаменитость.

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Горячее фото Тины Кароль

Артистка поделилась селфи, на котором предстала перед камерой, демонстрируя натуральную красоту. Ее золотистые волосы развивались на ветру, а на лице Тины не было косметики.

Однако внимание публики привлекла одежда звезды. Тина решила в очередной раз похвастаться прелестями роскошного тела. Она предстала перед камерой в белой футболке с глубоким декольте. Под футболкой у нее не было бюстгальтера, поэтому на фото хорошо видно ее пышную обнаженную грудь.



Тина Кароль похвасталась обнаженной грудью / Фото с инстаграма фан-клуба Тины Кароль

Напомним, Тина Кароль полетела на отдых вместе с сыном Вениамином. Известно, что они отдыхают у океана, однако звезда не рассекречивает, в какой именно стране.