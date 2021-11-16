Тіна Кароль у сукні з декольте і синіх рукавичках заспівала на "Танцях" у Грузії

36-річна Тіна Кароль відійшла від українських телешоу, але з'являється на закордонних проєктах. Співачка заспівала на "Танцях з зірками" у Грузії. На паркет вона вийшла у білій сукні з пікантним декольте та довгих синіх рукавичках.

У рамках промотуру альбому "Двойной рай" Тіна Кароль навідалась у Грузію. У країні українську попдіву прийняли гостинно – герой "Холостяка" Іраклі Макацарія влаштував інтерв'ю та розкішне застілля, а проєкт "Танці з зірками" запросив заспівати у прямому ефірі.

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На диво, на головному паркеті Грузії артистка виконала не новий трек "Двойной рай", а давно відому пісню "Намалюю тобі зорі". Її потужний спів і незвична манера зворушили публіку й викликали шквал оплесків.

Образ Тіни Кароль на "Танцях з зірками" у Грузії

У кадрі співачка з'явилась у приталеній білосніжній сукні на тонких бретелях з камінням. Проте уся увага була прикута до декольте і струнких ніг Тіни Кароль, адже цей світський вихід зірки не обійшовся без фірмового розрізу до стегон і пікантного вирізу на грудях.

Артистка не стала обмежуватися лише розкішною вечірньою сукнею, а скомбінувала її з довгими рукавичками глибокого синього кольору. Цей аксесуар став чудовим довершенням вишуканого образу.

Зауважимо, що після зміни іміджу Тіна Кароль повернулась до насичених помад. Однак тепер її аутфіти доповнює не яскраво-червона, а наймодніша помада зими-2022 – відтінку бордо. Довге волосся білявка тепер вирівнює, а чубчик, який попри сумніви фанів відстригла по-справжньому, вкладає то рівно, то набік.