Тіна Кароль сходила на ринок у Казахстані: відео

10 листопада 2021 , 19:33
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Джерело:

інстаграм фан-клубу Тіни Кароль

Два тижні тому Тіна Кароль випустила альбом "Двойной рай", заради якого кардинально змінила імідж. Не встигла вона презентувати платівку на всіх українських радіостанціях, як вже відправилась у промотур до Казахстану. У місті Алмати зірка встигла скупитися на ринку. Як це було, дивіться відео нижче.

Українська попдіва Тіна Кароль всіляко намагається скоротити дистанцію з фанами. В Алмати вона встигла з'явитися в ефірі кількох радіостанцій і телеканалів, зустрітися з шанувальницями й навіть сходити на ринок. 

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На базарі зірка скупилась на сніданок. Зважаючи на те, що Кароль слідкує за фігурою та харчується лише корисними продуктами, у місцевої продавчині вона купила мед, інжир, горіхи та балкаймак, який спробувала вперше. Це традиційна казахська страва на основі верблюжого молока. 

Ми купили мед і балкаймак, це був мій сніданок. Дуже смачні, неймовірні солодощі без цукру, в яких максимум мікроелементів,
– поділилась Тіна Кароль. 

До слова, співачка зустрілась з дівчатами з двох фан-клубів – FanTina та DanTina. Ті, хто все ще вірить у роман Тіни з Даном Баланом, зробили їй дорогий сюрприз – подарували сертифікат на політ над горами. 

Зазначимо, таке "злиття з народом" знаменита Тіна Кароль практикує не вперше. Щоправда, на ринки вона ходить лише в Алмати. У червні цього року, коли співачка приїжджала в Казахстан у рамках промотуру альбому "Красиво", вона теж скуплялась на базарі. Чи не найбільше публіку вразило те, що для виходу зірка обрала Louis Vuitton. 

Автор: Марина Джура