Тіна Кароль розповіла, що подарувала сину на 13-річчя й чи заглядаються на нього дівчата
Джерело:"Світське життя"
Син Тіни Кароль живе й навчається у Великій Британії, однак Веня не обділений увагою зіркової мами. Вона прилітала до нього на день народження з дорогим подарунком, а тепер планує різдвяні канікули.
У розпал промотуру альбому "Двойной рай" Тіна Кароль літала в Лондон, аби особисто привітати сина з днем народження. Як з'ясувалось, на 13-річчя Веніамін замовив ігрову приставку. Знаменитість не поскупилась на подарунок, адже хлопчик вчиться на відмінно, а тому заслуговує на подібну забавку.
Читайте також Тіну Кароль обділили на премії YUNA-2022: продюсер Боднарчук підтримав ображену зірку
"Від мене особисто він замовляв Game Station. Я йому його подарувала, бо він добре вчиться", – зізналась Тіна Кароль.
Вона додала, що віднедавна її син займається дзюдо. Зауважимо, раніше Веня ходив на фехтування, футбол, хокей на траві, українські народні танці, грав на барабанах і фортепіано. Завдяки спортивним захопленням він перегнав зіркову маму у зрості та вазі.
"Він уже вищий мене став, і важить вже більше, ніж я. Я дуже радію з того, кажу: "Нарешті я буду меншою за тебе, я хочу сестричкою бути", – жартує співачка.
Тіна Кароль про стосунки сина з дівчатами
Ба більше, на 13-річного сина Тіни Кароль вже заглядаються дівчата.
Ще рік тому він мені казав: "Дівчата – ніколи! Це тільки для підкаблучників, ну які дівчата?". А зараз я запитую, чи хтось з дівчат пише, то він лише усміхається,
– ділиться артистка.
Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото з інстаграм-сторіс співачки