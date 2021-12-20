Тіна Кароль розповіла, що подарувала сину на 13-річчя й чи заглядаються на нього дівчата

Син Тіни Кароль живе й навчається у Великій Британії, однак Веня не обділений увагою зіркової мами. Вона прилітала до нього на день народження з дорогим подарунком, а тепер планує різдвяні канікули.

У розпал промотуру альбому "Двойной рай" Тіна Кароль літала в Лондон, аби особисто привітати сина з днем народження. Як з'ясувалось, на 13-річчя Веніамін замовив ігрову приставку. Знаменитість не поскупилась на подарунок, адже хлопчик вчиться на відмінно, а тому заслуговує на подібну забавку.

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"Від мене особисто він замовляв Game Station. Я йому його подарувала, бо він добре вчиться", – зізналась Тіна Кароль.

Вона додала, що віднедавна її син займається дзюдо. Зауважимо, раніше Веня ходив на фехтування, футбол, хокей на траві, українські народні танці, грав на барабанах і фортепіано. Завдяки спортивним захопленням він перегнав зіркову маму у зрості та вазі.

"Він уже вищий мене став, і важить вже більше, ніж я. Я дуже радію з того, кажу: "Нарешті я буду меншою за тебе, я хочу сестричкою бути", – жартує співачка.

Тіна Кароль про стосунки сина з дівчатами

Ба більше, на 13-річного сина Тіни Кароль вже заглядаються дівчата.

Ще рік тому він мені казав: "Дівчата – ніколи! Це тільки для підкаблучників, ну які дівчата?". А зараз я запитую, чи хтось з дівчат пише, то він лише усміхається,

– ділиться артистка.

раніше Тіна Кароль розповідала, що не розмовляє з сином про статеве виховання , а просить про це чоловіків з близького оточення.

Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото з інстаграм-сторіс співачки