Артистка зізналася, що на теми стосунків і сексу з 13-річним сином не розмовляє. Натомість просить про це чоловіків з близького оточення.

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Тіна Кароль про статеве виховання сина

Виконавиця не приховує, що деякі теми є складними для обговорення з сином: "Це складно. Скажу чесно, звертаюся з проханнями до чоловіків, які є в моєму оточенні. Кажу: "Поговори з ним на цю тему, будь ласка". Але в школі їх вже всього навчили. Веня каже: "Ми це вже вивчили".

Також син Кароль розповів їй, що на уроках статевого виховання учнів також ознайомлюють з різноманіттям стосунків. Наприклад, що хлопець може закохатися в хлопця, а дівчина в дівчину. Однак у сімейному колі Тіна не розпочинає розмови на цю тему.

Також артистка розповіла, що син дуже ревнує її до інших чоловіків. Інколи він питає, від кого мама хоче народжувати сестричку. Це може загнати Тіну в глухий кут.