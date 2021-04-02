Це мій ривок, – Тіна Кароль розповіла про новий сценічний образ

Джерело:"Сніданок з 1+1"
У п'ятницю, 2 квітня, співачка Тіна Кароль випустила альбом "Красиво", до якого увійшли 7 пісень. У них зірка проявила себе по-іншому й представила публіці новий сценічний образ. Артистка змінилася навіть тембр голосу.
У треках восьмої платівки Тіна Кароль показала нову себе – сильну, норовливу, дещо зухвалу особистість. Вона зізналася, що мала зрозумілий багатомільйонній публіці образ, однак після 15 років на сцені наважилася кардинально змінити як музику, так і себе.
До теми Тіна Кароль презентувала альбом "Красиво": новий сценічний образ співачки
Знаменитість могла завершити музичну кар'єру на піку популярності або ж піти в політику, куди її неодноразово кликали, але ризикнула та кинула виклик самій собі.
Для мене піти далі – було викликом. Ризикнула змінити і візуал, і аудіо. Я ж навіть тембрально змінила свій вокал, подача зовсім інша. Це мій ривок,
– повідомила Тіна Кароль.
Додамо, зміни сценічного образу співачки були помітні ще в пісні "Скандал", яку вона презентувала в лютому. Танцювальна композиція також ввійшла до нового альбому "Красиво" й зібрала 10 мільйонів переглядів на ютубі.
Артистка поділилася, що написала новий альбом "Красиво" лише за півтора місяця. Вона публічно подякувала за співпрацю аранжувальнику та автору пісень Аркадію Олександрову, разом з яким писала музику та слова.
"Я довго чекала на людину, з якою зможу зробити ребрендінг або новий виток, нову еру красивого стану, еру високого стилю. І я знайшла цю людину. Ми в співавторстві це зробили. Ми сиділи, я накидала музику, він слова, він музику, я слова. Я навіть не пам'ятаю, як ми деякі пісні писали. Це був порив", – наголосила Тіна Кароль.
Зазначимо, напередодні знаменитість презентувала обкладинку платівки "Красиво", на якій похизувалася довгими ногами у білій сукні.