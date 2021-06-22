Я даю брендам ім'я, – Тіна Кароль розповіла про численні колаборації

Українська співачка Тіна Кароль в інтерв'ю казахстанському телеканалу пояснила, чому в період карантину вона почала активно співпрацювати з різними брендами. Артистка зазначила, що таким чином хотіла допомогти малим українським компаніям в час пандемії коронавірусу, яка спричинила кризу.

Тіна Кароль активно висвітлює колаборації з брендами на особистій сторінці в інстаграмі. Багато підписників почали зазначати, що на її акаунті занадто багато реклами. Тепер виконавиця пояснила, чому так.

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Тіна Кароль про колаборації з брендами

Артистка зазначила, після початку локдауну малий бізнес в Україні та світі почав занепадати. Тоді вона вирішила об'єднуватися з брендами та допомогти втриматися на ринку.

Я даю бренду ім'я, а він для цього ім'я створює колекцію. Звісно, що це відбувається у співпраці зі мною. Ми разом фантазуємо,

– поділилася співачка.

Кароль додала, що частину прибутку відправляють на благодійність. Таким чином за час пандемії коронавірусу Тіні вдалося підтримати багатьох виробників.

І всі ці виробники – українці. Українські малі компанії,

– наголосила зірка.

Інтерв'ю Тіни Кароль: дивіться відео онлайн