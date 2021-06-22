Тина Кароль активно освещает коллаборации с брендами на личной странице в инстаграме. Многие подписчики начали указывать, что на ее аккаунте слишком много рекламы. Теперь исполнительница объяснила, почему так.

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Тина Кароль о коллаборациях с брендами

Артистка отметила, после начала локдауна малый бизнес в Украине и мире начал приходить в упадок. Тогда она решила объединяться с брендами и помочь удержаться на рынке.

Я даю бренду имя, а он для этого имени создает коллекцию. Конечно, это происходит в сотрудничестве со мной. Мы вместе фантазируем,

– поделилась певица.

Кароль добавила, что часть прибыли отправляют на благотворительность. Таким образом за время пандемии коронавируса Тине удалось поддержать многих производителей.

И все эти производители – украинцы. Украинские малые компании,

– подчеркнула звезда.

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