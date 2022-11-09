Не вірю жодному, хто кається, – Кароль осоромила Меладзе, який засвітився з Кіркоровим у Москві

Ще 24 лютого Валерій Меладзе записав відео, в якому закликав зупинити воєнні дії. Однак, схоже, жертви в Україні його більше не цікавлять, він і далі заробляє рублі на приватних вечірках у Москві та дружити з пропутінськими артистами. За це його присоромила Тіна Кароль.

Валерій Меладзе засвітився на вечірці до 30-річчя російської блогерки Валерії Чекаліної. Там також виступав запроданець Філіп Кіркоров, який вважає окупантів героями, та українка Анна Асті, яка "сиділа під бомбами" в Києві, але замовчала війну. Цей цинізм не оминула увагою Тіна Кароль.

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Тіна Кароль осоромила Валерія Меладзе

На прикладі Валерія Меладзе Тіна Кароль пояснила, чому не можна вірити тим, хто розклюється за кар'єру в Росії. Бо 24 лютого вони благають "зупинити воєнні дії й сісти за стіл переговорів", а на дев'ятий місяць війни виходять на одну сцену з пропутінськими артистами. Зірка наголосила, що таким селебриті байдуже на українців, на першому місці для них "бабло".

П – послідовність, принциповість, порода, порядність, поребрик. Тому я не вірю жодному, хто "кається". Баблорубка,

– написала Тіна Кароль.

Тіна Кароль розкритикувала Валерія Меладзе / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, після заклику зупинити війну Валерій Меладзе загримів у список "неугодних" артистів. Його пісні й концерти нібито мали б заборонити, але він і далі виступає в Росії. Так, у серпні Меладзе розважав російську публіку на концерті в Москві. Після антивоєнних заяв співак "перевзувся" й замовк – більше не просить ні про припинення вогню, ні про переговори.