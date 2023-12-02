У напівпрозорому боді: Тіна Кароль розбурхала мережу спокусливим відео
Джерело:Тіна Кароль
Тіна Кароль не припиняє бути розкутою на камеру. Вона оприлюднила нове відео, де позувала у дуже відвертому образі.
Українська співачка виклала черговий ролик в інстаграм-сторіз. Кадри супроводжувалися новою піснею співачки "Не святі".
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Гарячий образ Тіни Кароль
Співачка зняла відео, позуючи перед дзеркалом. Вона одягнула тілесно-коричневий напівпрозорий боді, що підкреслював її стан та всі вигини тіла.
Спокусливий образ зірка доповнила довгою чорною спідницею. Тіна Кароль зібрала волосся у високий хвіст, а також підкреслила губи насиченою червоною помадою.
Тіна Кароль у відвертому образі: відео
Відверті образи Тіни Кароль
Співачка часто позує у відвертих фотосесіях. Раніше вона позувала у пухнастому світлому топі та джинсах, демонструючи на камеру оголений живіт та спину.
Також Тіна Кароль постала у спекотній зйомці, для якої одягнула атласний топ та максіспідницю з глибоким розрізом.
На черговій фотосесії зірка позувала на дивані та одягнула чорну сорочку й мініспідницю.