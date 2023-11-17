Українська співачка Тіна Кароль потішила прихильників звабливим контентом. Зірка поділилась кадрами з нової фотосесії.

До слова Тіна Кароль звабила мережу у відвертому образі: спокусливі кадри

Нові фото Тіни Кароль

Артистка продемонструвала свої чорно-білі знімки у різноманітних позах на стільці. Зірка постала перед камерою у пухнастому світлому топі та джинсах. Вона не соромилась показувати оголений живіт та спину, розбурхавши уяву шанувальників.

Тіна Кароль зібрала волосся у лаконічний пучок та продемонструвала природну красу, поставши без макіяжу.

Творець у мені,

– підписала знімки Тіна Кароль.

Тіна Кароль у звабливому образі / Фото з інстаграму співачки

Нові світлини артистки зібрали понад 40 тисяч вподобань. Прихильники засипали співачку компліментами та підкреслили її чарівність та щирість.