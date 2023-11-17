Українська співачка Тіна Кароль потішила прихильників звабливим контентом. Зірка поділилась кадрами з нової фотосесії.
До слова Тіна Кароль звабила мережу у відвертому образі: спокусливі кадри
Нові фото Тіни Кароль
Артистка продемонструвала свої чорно-білі знімки у різноманітних позах на стільці. Зірка постала перед камерою у пухнастому світлому топі та джинсах. Вона не соромилась показувати оголений живіт та спину, розбурхавши уяву шанувальників.
Тіна Кароль зібрала волосся у лаконічний пучок та продемонструвала природну красу, поставши без макіяжу.
Творець у мені,
– підписала знімки Тіна Кароль.
Тіна Кароль у звабливому образі / Фото з інстаграму співачки
Нові світлини артистки зібрали понад 40 тисяч вподобань. Прихильники засипали співачку компліментами та підкреслили її чарівність та щирість.
- "Яка ніжність і чарівність в одному обличчі";
- "Лишень щаслива жінка така розкута і творча";
- "Мистецтво – це те, як вона говорить своїм тілом, як вона показує пристрасть очима і ніжно шепоче на вухо любов'ю своїм голосом. Ви – мистецтво";
- "Ніжна і жіночна – обожнюю";
- "Жінка з часом стає ще вродливіша. Це про вас точно".