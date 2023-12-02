В полупрозрачном боди: Тина Кароль взбудоражила сеть соблазнительным видео

Тина Кароль не перестает быть раскрепощенной на камеру. Она обнародовала новое видео, где позировала в откровенном образе.

Украинская певица выложила очередной ролик в инстаграм-сториз. Кадры сопровождались новой песней певицы "Не святі".

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Горячий образ Тины Кароль

Певица сняла видео, позирует перед зеркалом. Она надела телесно-коричневый полупрозрачный боди, подчеркивавший ее талию и все изгибы тела.

Соблазнительный образ звезда дополнила длинной черной юбкой. Тина Кароль собрала волосы в высокий хвост, а также подчеркнула губы насыщенной красной помадой.

Тина Кароль в откровенном образе: видео

Откровенные образы Тины Кароль

Певица часто позирует в откровенных фотосессиях. Раньше она позировала в пушистом светлом топе и джинсы, демонстрируя на камеру обнаженный живот и спину.

Также Тина Кароль предстала в жаркой съемке, для которой надела атласный топ и макси-юбка с глубоким разрезом.

На очередной фотосессии звезда позировала на диване и надела черную рубашку и мини-юбку.