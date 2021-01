Популярна українська співачка Тіна Кароль святкує день народження. У понеділок, 25 січня, знаменитості виповнюється 36 років.

З цієї нагоди редакція Showbiz 24 підготувала для вас добірку кліпів попдіви, якими вона вражала шанувальників за час багаторічної музичної кар'єри.

Творчий шлях Тіни Кароль

Народна і заслужена артистка України, а також володерка Ордена княгині Ольги ІІІ ступеня народилась у Тетянин день, через що батьки назвали її Тетяною. Втім, на початку музичної кар'єри жінка взяла собі сценічний псевдонім Тіна Кароль, а згодом і змінила ім'я та прізвище на Тіна Кароль.

Її творчий шлях залишається чи ненайяскравішим в українському шоу-бізнесі. Всього за 15 років творчості на сцені вона випустила близько 40 відеокліпів та 7 студійних альбомів, які впізнають далеко за межами України. На її долю випало чимало випробувань, зокрема, смерть коханого чоловіка, проте Тіна Кароль змогла пережити це і трансформувати свою біль у творчість, яка проникає у глибини сердець багатьох українців.

Showbiz підготував добірку з декількох видатних кліпів іменинниці Тіни Кароль.

"Выше облаков"

Перший і один із найбільш знакових кліпів Кароль став відеоролик "Выше облаков". Його українська співачка зняла за кошти, видані Аллою Пугачовою на фестивалі "Нова хвиля 2005", де посіла друге місце. Російську зірку так вразив виступ молодої Тіни, що та, не роздумуючи, віддала їй спеціальний приз фестивалю. За дебютні 50 тисяч доларів Тіна Кароль змогла зняти свій перший кліп "Вище облаков", після якого вона здобула шалену популярність.

Тіна Кароль – Выше облаков: дивіться відео онлайн

Show me your love

Наступним тріумфом для Тіни Кароль став кліп на композицію Show me your love. Саме з цим хітом, який став другим на початку її кар'єри, вона виступила на Нацвідборі Євробачення в Україні та отримала перемогу. З ним вона відправилась на головний конкурс у Греції у 2006 році і посіла там сьоме місце. Перший повноцінний альбом з однойменною назвою пісні став мегапопулярним в Україні. До нього увійшли пісні "Выше облаков" і Show me your love.

Тіна Кароль – Show me your love: дивитись відео онлайн

"Помню" і "Жизнь продолжается"

Впродовж наступних 7-8 років зірка випустила 15 пісень, які щоразу ставали хітами в Україні. Втім, переломним моментом у її творчості стала смерть чоловіка Євгена Огіра у 2013 році. Чоловік помер від раку шлунку. Жінка дуже важко пережила смерть коханого, від якого у неї залишився малий син Веніамін. Втім, така сумна історія стала новим поштовхом у її творчості. Через кілька місяців після смерті чоловіка вона випускає альбом "Помню", присвячений її гіркій втраті. 2 пісні під назвою "Помню" і "Жизнь продолжается" стали початком відліку її нової творчості в статусі першої попдіви України.

Тіна Кароль – Помню: дивитись відео онлайн

Тіна Кароль – Жизнь продолжается: дивитись відео онлайн

"Різдвяна історія з Тіною Кароль"

У 2016 році Тіна Кароль випустила святкову програму "Колядки та обрані хіти" за мотивами музичного фільму "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Проєкт вийшов на телеканалі "1+1" та зібрав усі найкращі різдвяні пісні в Україні, у яких співачка хотіла показати історію і сенс свята. До збірки колядок увійшли такі пісні, як "Нова радість стала", "Щедрик", "Тиха ніч" та інші.

Різдвяна історія з Тіною Кароль: дивитись відео онлайн

"Вільна"

Справжньою сенсацією у творчості іменинниці Тіни Кароль стала спільна колаборація артистки з солісткою українського рок-гурту The Hardkiss Юлією Саніною. Жінки записали спільний хіт під назвою "Вільна", який став головним саундтреком фільму "Віддана" (2020) за мотивами роману "Фелікс Австрія" української письменниці Софії Андрухович. На нову пісню українські фанати створили чимало кавер-композицій та виконували їх на прослуховуваннях у вокальних шоу, а також композиція отримала перемогу у номінації "Балада року" премії "Золота жар-птиця" (2020).

Тіна Кароль і Юлія Саніна – Вільна: дивитись відео онлайн

"Найти своих"

Кліп-трилогія та водночас альбом "Найти своих" став наразі заключним у її творчості. Новими композиціями "Найти своих", "Лодочка" і "Небо" жінка відзначила 15 років на сцені, підбиваючи підсумок великого творчого шляху. У них жінка роздумує про щастя знайти своїх людей у житті та повністю їм довіритись.

Тіна Кароль – Найти своих: дивитись відео онлайн