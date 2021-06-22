Тина Кароль впервые приехала в Казахстан, чем изрядно порадовала поклонников. В этой стране есть немало фанатов ее творчества. В разговорах с журналистами певица не только рассказывает о новом альбоме, но и делится интересными и эксклюзивными подробностями относительно сценической и личной жизни.

Интересно Тина Кароль рассказала о боли из-за умершего мужа и призналась, готова ли влюбиться

Тина Кароль о гастролях в России

Немало артистов из разных стран гастролируют в России. Этому может было много объяснений, однако Тина считает, что решение гастролировать именно в этой стране связано с отсутствием самоидентификации.

Я – певица из Украины, которая приехала в Казахстан. Не езжу в Россию, хотя там у меня много поклонников. Вы ждете нас так же как и мы вас, потому что знаем свою самоидентификацию,

– отметила Кароль.

Тина добавила, что поехала с промо-туром в Казахстан, чтобы показать тамошним артистам, что их ждут в Украине: "Нам не нужны посредники, мы умеем коммуницировать друг с другом. Объединяемся. Мы вправе самостоятельно выбирать любимых артистов".

Также Кароль отметила, что многие музыканты из Казахстана живут в России, а ей хотелось бы, чтобы они развивались в родной стране. В Казахстане есть все возможности для активного развития творческой карьеры.

У вас очень сильная вокальная школа, грамотные музыканты. Хотелось бы, чтобы они оставались в своей стране и творили для нее,

– сказала Тина.

Интервью Тины Кароль: смотрите видео онлайн