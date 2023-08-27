Нову пісню Тіни Кароль, яку вона написала з композиторкою Дайан Уоррен, номінували на "Греммі"

Українська співачка Тіна Кароль поділилася радісною новиною про свою пісню One Nation Under Love, яку вона випустила до Дня незалежності. Виявляється, її композицію, створену з Дайан Уоррен, номінували на престижну премію "Греммі".

Тіна Кароль вважає, що цей трек обов'язково має потрапити до якоїсь номінації. Нагадаємо, що в кліпі One Nation Under Love артистка співала на фоні пам'ятника "Україна-Мати" в Києві.

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Кароль оголосила, що її пісню подали на різні номінації "Греммі".

Побачимо! Навіть наш симфонічний оркестр також поданий до "Греммі". Буде видно, чи дадуть нам короткий шорт-лист чи довгий. Я не знаю. Це вже таке: "Ви мусите це зробити!",

– висловилася Тіна.

Співачка зізналася, що ідея створити композицію One Nation Under Love з'явилася ще на початку повномасштабної війни. Артистка шукала людину, яка б допомогла їй це втілити в життя.

"Я довго ходила з ідеєю, що це не просто має бути пісня, це не просто композитор має бути, це не просто проєкт. Я зверталася до багатьох продюсерів, менеджерів", – зізналася Кароль.

Водночас коли артистка зустрілися з Дайан Уоррен, то між ними одразу "виникла хімія". Вони зрозуміли, що разом створять потужну композицію.

Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: дивіться відео онлайн

"Вона надзвичайна, вона реально підтримує Україну. Вона сказала, що має пісню для мене і що дуже рада, що саме я виконаю її", – зазначила співачка.

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