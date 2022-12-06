Тіна Кароль показала, як її син схожий на покійного батька Євгена Огіра: щемливе відео

Українська співачка Тіна Кароль розчулила шанувальників новим відео. Вона показала, як її син схожий на батька Євгена Огіра.

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала відео про свого сина та чоловіка. Новий ролик дуже зворушив мережу.

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Син Тіни Кароль схожий на батька

Виконавиця опублікувала коротке відео, в якому нібито порівняла два фото – одною була світлина з артисткою і сином, а іншою – знімок зірки з чоловіком Євгеном Огіром. У ролику зірка показала, як її 13-річний син схожий на покійного батька. У підписі до відео Тіна Кароль залишила лише емоджі-серця.

Як син Тіни Кароль схожий на батька: відео

Щемливе відео зібрало багато переглядів, коментарів і вподобань. Шанувальники діляться враженнями та пишуть, як справді схожий син і батько.

"Такі схожі";

"Дуже сумна історія";

"Копія тата";

"Які ж ви прекрасні разом";

"Справжня підтримка для мами";

"Так схожий на батька, такий самий високий красень";

"Найзворушливіше, що я побачила за сьогодні".

Тіна Кароль втратила чоловіка 9 років тому

, нещодавно Тіна Кароль приїжджала до сина у Велику Британію. 18 листопада Веніамінові виповнилося 14 років, тому артистка провідала хлопця та влаштувала невелике сімейне святкування з кульками й тортом.

Чоловік Тіни Кароль Євген Огір у 2012 році зізнався, що хворіє на рак шлунка. Востаннє він з'явився на публіці у серпні, на міжнародному музичному фестивалі Crimea Music Fest. Згодом продюсер потрапив у лікарню, але не зміг побороти онкологію і помер 23 квітня 2013 року.

Востаннє Тіна Кароль згадувала про чоловіка в інтерв'ю, яке давала в Казахстані минулого року. Вона зізналась, що досі відчуває фантомний біль, який ніколи для неї не мине. "Я приймаю це випробування. Він завжди мріяв, щоб я не зупинялася. Я подумала, що краще я буду тут з тим, що нас об'єднує хоча б фізично, з обручками, ніж я буду стояти біля могили й знову плакати".