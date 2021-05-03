Тіна Кароль показала, як і з ким відсвяткувала Великдень: фото та відео

Популярна співачка Тіна Кароль цього року відсвяткувала Великдень не в компанії сина. Веніамін перебуває на навчанні у Великій Британії, тому з матусею спілкувався на Пасху через відеозв'язок.

Українські зірки на Великдень надавали перевагу домашньому святкуванню. Тіна Кароль не розсекречує, де саме провела Пасху, однак показала декілька зворушливих кадрів.

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Тіна Кароль відсвяткувала Великдень

Тіна провела час у хорошій компанії. Фан-клуб виконавиці поширив в інстаграмі миле відео, де показав її біля красивого білого песика, якого Кароль назвала "великоднім дружком".

Також на фан-сторінці народної артистки з'явилося декілька фото, які зробили під час відеодзвінка Тіни до сина Веніаміна. Хлопчик зараз перебуває на навчанні у Великій Британії, проте не забуває українських традицій.

Кароль, поставши перед камерою без макіяжу та зачіски, показала Вені свою пасочку. Син зірки позував у красивій вишиванці, сидячи за столом, на якому були великодні яйця. Хоча зіркова матуся та її нащадок були на відстані, вони привітали один одного у світлий весняний день Христового Воскресіння.



Тіна Кароль на Великдень / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль



Тіна Кароль розмовляє з сином / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль



Син Тіни Кароль у вишиванці / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Декілька днів тому Тіна Кароль опублікувала нове селфі з сином, яке зробила в автомобілі. Вона рідко ділиться подібними фотографіями, однак зробила виняток у роковини з дня смерті чоловіка Євгена Огіра.