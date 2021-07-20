"Вилитий батько": Тіна Кароль показала зворушливе відео з сином Веніаміном

Сину Тіни Кароль 12 років. Веніамін навчається у Великій Британії, однак літні канікули проводить в Україні. Співачка зняла відео з нащадком, який дуже схожий на свого покійного батька Євгена.

До Києва Веніамін прилетів напередодні виступу Тіни Кароль на головній сцені Atlas Weekend. Він підтримував зіркову маму на репетиціях масштабного шоу, а тепер проводить час з нею в перерві між зйомками та публічними виходами.

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Співачка зняла домашнє відео з сином. Веніамін розповів, що читає книжку про легендарного італійського художника Леонардо да Вінчі. Тіна Кароль здивувалась, що він обрав таку "товсту книжку". На що хлопчик відповів: "Вона не товста. Піди до нашої бібліотеки в школі, ти побачиш товстіші книжки".

Схоже, син української попдіви обожнює літературу. Це неабияк вражає як Тіну Кароль, так і багатомільйонну аудиторію її фанів. Поки одні засипали Веніаміна компліментами у коментарях, інші наголошували на його дивовижній схожості з батьком Євгеном, який пішов з життя 8 років тому.

"Як він на тата схожий";

"Ой, як змужнів! Вилитий батько";

"На тата дуже схожий";

"Які гарні стосунки між Тіною і Веніаміном. Хай тривають усе життя";

"Дуже вихований і розумний хлопчик, гордість мами";

"Простий розумний хлопець";

"Уже такий дорослий".

У той час як користувачі захоплюються стосунками Тіни Кароль з Веніаміном, нагадаємо, що їхнє улюблене спільне заняття – тролити одне одного. У 12-річного хлопчика доволі гострий гумор, який він перейняв від зіркової мами.