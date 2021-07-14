Тіна Кароль продовжує тішити шанувальників не лише музичними новинками, але й цікавими співпрацями з українськими брендами.

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Кросівки "Тіна"

На особистій сторінці в інстаграмі Тіна Кароль поширила фото та відео, де показала кросівки під назвою "Тіна". Взуття на шнурівках і має унікальну золотисті зображення збоку.

"Зроби собі красиве літо! Сяй і насолоджуйся комфортом. Кросівки, створені в класичному дизайні і прикрашені ніжними золотистим і сріблястим малюнком троянди з мікросхем в стилі digital-art, стануть прекрасним рішенням для тебе, яка живе в насиченому ритмі. Всередині та зовні кросівок – м'яка натуральна шкіра. А легка підошва дозволить тобі не втомлюватися протягом всього дня", – розповіла Кароль в дописі під фото.

Для презентації свого взуття зірка обрала комфортний одяг. Вона постала перед камерою в білосніжному костюмі, що складався з шортів і світшота. Волосся зірка розпустила, а на обличчі зробила бездоганний повсякденний макіяж у коричневих відтінках.

Тіна Кароль презентувала кросівки "Тіна": дивіться відео онлайн