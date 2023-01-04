Тіна Кароль без макіяжу показала свій сніданок: чим смакувала співачка

Співачка Тіна Кароль все частіше показує себе без макіяжу. Нещодавно вона опублікувала кілька фото, які зробила в автомобілі. Артистка продемонструвала свій сніданок.

У час повномасштабної війни артистка активно веде власний телеграм-канал. Тіна показує своє життя поза сценою, що дуже подобається шанувальникам.

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Днями вона опублікувала кілька нових світлин. На них Кароль зображена в автомобілі. Зірка одягнула чорний светр, синє пальто, волосся розпустила, а на обличчя не наносила косметику. Вкотре зачарувала природним образом без макіяжу, з яким її звикли бачити на сцені.



Тіна Кароль без макіяжу / Фото з телеграм-каналу співачки

Також Кароль показала свій сніданок – смачні сирники. Ними вона ласувала в автомобілі. Виконавиця й раніше через насичений робочий графік не встигала їсти вдома, схоже, що зараз така сама ситуація.

Свої ритуали не треба змінювати що б не сталось,

– написала Тіна під фото.



Сніданок Тіни Кароль / Фото з телеграм-каналу співачки