У кадрі зірка постала в провокативному чорному костюмі. На Тіні Кароль крихітний топ на дуже тонких бретелях, який вигідно підкреслив груди. Від бюсту артистки неможливо відвести очі, особливо на тих кадрах, які фотограф зробив згори.

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Низ образу не менш відвертий. Співачка підібрала обтислі штани, які акцентували на апетитних стегнах, однак їхньою родзинкою став пікантний розріз на животі та тонкі смужки на талії. Ці деталі зробили образ Тіни Кароль ще спокусливішим. Під час рекламної фотосесії вона вкотре довела, що має бездоганну фігуру.

Тіна Кароль у спокусливому вбранні / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль у спокусливому вбранні / Фото з інстаграму співачки

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Сміливий костюм артистка поєднала з сережками-кільцями та чорною хустинкою з білим принтом, яку випустила спільно з брендом Dolya. Це лімітована колекція, дизайнеркою якої стала сама Тіна Кароль.

Зауважимо, співачці цей аксесуар дуже пасує. Вона вклала золотисте волосся у вишукану зачіску, залишивши пасма попереду, та довершила її шовковою хустинкою. Макіяж вона зробила з акцентом на очі, нафарбувавши чорні стрілки.

Тіна Кароль у спокусливому вбранні / Фото з інстаграму співачки