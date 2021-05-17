В кадре звезда предстала в провокационном черном костюме. На Тине Кароль крохотный топ на очень тонких бретелях, который выгодно подчеркнул грудь. От бюста артистки невозможно отвести глаза, особенно на тех кадрах, которые фотограф сделал сверху.

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Низ образа не менее откровенен. Певица подобрала облегающие брюки, которые акцентировали на аппетитных бедрах, однако их изюминкой стал пикантный разрез на животе и тонкие полоски на талии. Эти детали сделали образ Тины Кароль еще соблазнительнее. Во время рекламной фотосессии она в очередной раз доказала, что имеет безупречную фигуру.

Тина Кароль в соблазнительных нарядах / Фото с инстаграма певицы



Тина Кароль в соблазнительных нарядах / Фото с инстаграма певицы

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Смелый костюм артистка соединила с серьгами-кольцами и черным платком с белым принтом, который выпустила совместно с брендом Dolya. Это лимитированная коллекция, дизайнером которой стала сама Тина Кароль.

Заметим, певице этот аксессуар очень идет. Она уложила золотистые волосы в изысканную прическу, оставив пряди впереди, и довершила ее шелковой косынкой. Макияж она сделала с акцентом на глаза, нарисовав черные стрелки.



Тина Кароль в соблазнительных нарядах / Фото с инстаграма певицы