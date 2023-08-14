Він так схожий на тебе, – Тіна Кароль показала сина і розчулила зверненням до покійного чоловіка
Джерело:Тіна Кароль
Українська співачка Тіна Кароль влаштувала фотосесію з дорослим сином-красенем від Євгена Огіра. Зірка зворушливо звернулася до покійного чоловіка, який помер 10 років тому, та порівняла його з сином, який стає все більше схожий на тата.
Син Тіни Кароль зараз навчається у Великій Британії. Співачка часто їздить до Веніаміна. На фото помітно, як хлопчик став схожим на рідного тата.
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Кароль звернулася до колишнього чоловіка Євгена Огіра, який помер у 2013 році. Якби хвороба не забрала життя Євгена, 14 серпня йому мало б виповнитися 43 роки.
Ми 10 років слідуємо за твоєю зіркою. Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках… Ми любимо тебе, наш тато! Ми йдемо далі, як ти й просив, але не повз, а з тобою в нашій пам’яті і серці. Назавжди разом,
– зворушливо написала Тіна.
Зірка показала в інстаграмі свого дорослого сина Веніаміна та зазначила, що він дуже нагадує свого тата.
Тіна Кароль з сином / Фото з її інстаграму
"Дивись, він дуже схожий на тебе. Розігрує мене так само, як і ти, а я вірю всім вашим жартам", – написала Тіна.
Зірка показала фотопорівняння сина і чоловіка. На кадрах вона в такому ж образі та позі з Веніаміном, як колись стояла з Євгеном.
Тіна Кароль з сином та чоловіком / Фото з її соцмереж
Співачка додала, що через війну в Україні сьогодні багато дітей також втратили своїх батьків.
"Сьогодні дитячі свята починаються з хвилин мовчання… Сльози на їх очах сухі, наші діти сильніші за нас. Доля, яка випала нашим дітям тяжка і несправедлива. Я бачу, як цей біль перетворюється на мотивацію та характер... Хлопчиків з портретом тата у кишені більшає", – зазначила Кароль.
Чому помер чоловік Тіни Кароль
- 28 квітня 2013 року помер чоловік співачки Євген Огір. У нього був рак шлунку. Боротьба з хворобою, на жаль, не дала результату.
- За кілька днів до смерті Тіна Кароль привезла чоловіка додому з Німеччини – лікарі сказали, що більше не можуть йому допомогти.
- Нагадаємо, що Кароль одружилася з Євгеном у 2008 році. У січні вони таємно розписалися, а 15 червня повінчалися в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
- У листопаді 2008 року в подружжя народився син Веніамін. Додамо, що останні роки Євген Огір був продюсером Кароль, до роботи з нею він працював на каналі "М1", зокрема в проєкті "Твій формат".
- Зазначимо, що після того, як Тіна втратила свого чоловіка, офіційно вона не була у стосунках. В мережі ходили чутки про романи, але Кароль не підтвердила їх.