Тіна Кароль показала, що носить у своїй сумці за 62 тисячі гривень
Джерело:Vogue UA
36-річна Тіна Кароль вкотре стала зіркою українського Vogue. Цього раз співачка не фотографувалась для глянцю, а показала, що носить у сумці. На зйомки вона прийшла з сумкою від люксового бренду Balmain за 62 тисячі гривень.
Для публічних появ Тіна Кароль підбирає одяг і аксесуари від преміальних брендів. Новий вихід для Vogue Ukraine не став винятком. Зірка показала, що носить у сумці від французького дому високої моди Balmain, вартість якої 62 тисячі гривень.
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Що Тіна Кароль носить у сумці
Співачка зізналась, що з собою у неї завжди щонайменше два телефони, в яких усі її записи й нотатки.
"У мене в сумці немає блокнотів, немає книг, усе вже digital. Я давно перестала записувати на папірцях, хоча завжди дотримувалася цього. Навчилась усе оформлювати в нотатках, таблиці створювати, бо без цього сучасна бізнес-вумен не може", – пояснила Тіна Кароль.
Наступне, що показала Тіна Кароль – яблуко зі свого саду. Оскільки зірка фарбується в дорозі, у її сумці справжня косметичка:
- світловідбиваючий крем;
- розпилювач тону, з яким її часто зупинять на кордоні;
- бальзам для губ;
- яскраво-червона помада;
- гель для брів;
- масло для нігтів;
- сухі парфуми.
На всі випадки життя Тіна Кароль носить з собою запасні сережки. За її словами, в інших сумках є листівки та іграшки, які їй дарував син Веніамін.
Особисті речі повинні бути з вами. У важких ситуаціях чи в момент сумнівів вони дарують тобі додаткове тепло, затишок і турботу,
– зауважила артистка.