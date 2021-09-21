Для публічних появ Тіна Кароль підбирає одяг і аксесуари від преміальних брендів. Новий вихід для Vogue Ukraine не став винятком. Зірка показала, що носить у сумці від французького дому високої моди Balmain, вартість якої 62 тисячі гривень.

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Що Тіна Кароль носить у сумці

Співачка зізналась, що з собою у неї завжди щонайменше два телефони, в яких усі її записи й нотатки.

"У мене в сумці немає блокнотів, немає книг, усе вже digital. Я давно перестала записувати на папірцях, хоча завжди дотримувалася цього. Навчилась усе оформлювати в нотатках, таблиці створювати, бо без цього сучасна бізнес-вумен не може", – пояснила Тіна Кароль.

Наступне, що показала Тіна Кароль – яблуко зі свого саду. Оскільки зірка фарбується в дорозі, у її сумці справжня косметичка:

світловідбиваючий крем;

розпилювач тону, з яким її часто зупинять на кордоні;

бальзам для губ;

яскраво-червона помада;

гель для брів;

масло для нігтів;

сухі парфуми.

На всі випадки життя Тіна Кароль носить з собою запасні сережки. За її словами, в інших сумках є листівки та іграшки, які їй дарував син Веніамін.

Особисті речі повинні бути з вами. У важких ситуаціях чи в момент сумнівів вони дарують тобі додаткове тепло, затишок і турботу,

– зауважила артистка.

Нагадаємо, у березні цього року Тіна Кароль уже розповідала, що завжди носить з собою. Щоправда, тоді набір її сумки був менш дівчачим – гумки для волосся, гроші, банківська картка, ноутбук, зарядка, пляшка з водою, контейнери з їжею.