Підняла ногу до голови: Тіна Кароль показала розтяжку під час репетиції танцю
Джерело:Тіна Кароль
Українська співачка Тіна Кароль показала ролик, у якому вона танцювала під ремікс своєї пісні "Мед". На відео артистка здивувала своєю розтяжкою.
Раніше під час репетиції у Барселоні Тіна Кароль сіла на шпагат просто на сцені. Тепер зірка знову здивувала танцем та розтяжкою.
До теми Український танцівник викликав фурор на американському талант-шоу: відео виступу
На відео Тіна Кароль позувала у сірих широких штанах і жилеті, а також босоніжках на високих шпильках.
Співачка ефектно станцювала під ремікс своєї пісні, а у фіналі танцю сіла на підлогу та підняла вертикально вгору ногу, демонструючи розтяжку.
У коментарях шанувальники були у захваті від танцю Тіни Кароль. Вони написали зірці безліч компліментів:
- "Королева української сцени".
- "Неймовірні рухи".
- "Підпал та пожежа".
- "Гарноооо тааак".
- "Тіна знову влаштувала пожежу.. що ж це таке? Викликаю рятувальників".
- "Неймовірно".
- "Яка гарячаааа".
До слова, співачка продовжує активно вести соцмережі та часто ділиться з підписниками своїми фото. Днями артистка показала нові світлини, на яких позувала в ніжному образі посеред квіткового поля.
Крім того, Тіна Кароль у День батька привітала свого тата зі святом. У мережі вона показала рідкісне спільне фото та зізналася, як він її називає.