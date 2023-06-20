Підняла ногу до голови: Тіна Кароль показала розтяжку під час репетиції танцю

Українська співачка Тіна Кароль показала ролик, у якому вона танцювала під ремікс своєї пісні "Мед". На відео артистка здивувала своєю розтяжкою.

Раніше під час репетиції у Барселоні Тіна Кароль сіла на шпагат просто на сцені. Тепер зірка знову здивувала танцем та розтяжкою.

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На відео Тіна Кароль позувала у сірих широких штанах і жилеті, а також босоніжках на високих шпильках.

Співачка ефектно станцювала під ремікс своєї пісні, а у фіналі танцю сіла на підлогу та підняла вертикально вгору ногу, демонструючи розтяжку.

У коментарях шанувальники були у захваті від танцю Тіни Кароль. Вони написали зірці безліч компліментів:

"Королева української сцени".

"Неймовірні рухи".

"Підпал та пожежа".

"Гарноооо тааак".

"Тіна знову влаштувала пожежу.. що ж це таке? Викликаю рятувальників".

"Неймовірно".

"Яка гарячаааа".

До слова, співачка продовжує активно вести соцмережі та часто ділиться з підписниками своїми фото. Днями артистка показала нові світлини, на яких позувала в ніжному образі посеред квіткового поля.

Крім того, Тіна Кароль у День батька привітала свого тата зі святом. У мережі вона показала рідкісне спільне фото та зізналася, як він її називає.