Танцівники з'явились на сцені з голографічним 4D танцювальним номером, в якому вдало поєднали комп'ютерні технології з хореографією.

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Олександр Лещенко розповів, що спершу потрібно все детально розписати на папері, а тоді можна працювати над номером в залі та давати завдання компанії, яка створює візуальні ефекти.

Коли я вже повністю знаю ідею: про що розповідатиму і як розповідатиму, то з приблизним розумінням розписую те, що я буду робити. Наприклад, тут я розводжу руками й в мене з'являються крила, або там я падаю і мене підіймає рука. Пізніше я це все в залі продумую і далі працює Magic Innovations, які роблять крутий візуал,

– пояснив хореограф.

Відомо, що роботу над номером артисти почали близько чотирьох років тому, раніше його вже показували в Україні. Втім, танцівник переконаний, що ця постановка була вдало підібрана для шоу талантів. Оскільки зараз період, коли всюди своїми діями потрібно говорити про Україну.

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Нагадаємо, цього року український танцювальний колектив Light Balance Kids також виступив на американському талант-шоу. Учасники приголомшили своїм номером суддів та згадали про повномасштабну війну в Україні.

Автор Софія Хомишин