Якщо до повномасштабного вторгнення Росії Тіна Кароль часто замовляла образи в модельєрів з-за кордону, то останні півтора року з'являється переважно в українських брендах. Окрім вбрань від іменитого Івана Фролова, у неї є вечірня сукня від Nué, натхненна голлівудським гламуром. Коштує вона 42 тисячі гривень.

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Фото Тіни Кароль у сукні за 42 тисячі гривень

Так, під час чергової вишуканої фотосесії на Тіні Кароль була максісукня з блискучої віскози та з драпірованим вирізом. Зону декольте прикрашає контрастний чорний бант, інкрустований кристалами, а виріз на спині – тонкі лямки.

Вечірнє вбрання ефектно підкреслило жіночні вигини та струнку талію співачки. Під ніжно-рожеву сукню волосся вона розпустила й нанесла легкий макіяж з нюдовою помадою. На Тіні Кароль зовсім не було аксесуарів, але її образ за 1 145 доларів виглядав повноцінним і завершеним.

Тіна Кароль у сукні бренду Nué / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль у сукні бренду Nué / Фото з інстаграму співачки

Сила жіночності дійсно надзвичайна, особливо, у складний період. Українки мають вроджену здатність залишатися міцними та стійкими в умовах негараздів, надихаючи оточуючих своєю незламною впевненістю та грацією,

– прокоментувала сама Тіна Кароль.

Тіна Кароль у сукні бренду Nué / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль у сукні бренду Nué / Фото з інстаграму співачки