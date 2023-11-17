Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным контентом. Звезда поделилась кадрами новой фотосессии.

К слову Тина Кароль обольстила сеть в откровенном образе: соблазнительные кадры

Новые фото Тины Кароль

Артистка продемонстрировала свои черно-белые снимки в разных позах на стуле. Звезда предстала перед камерой в пушистом светлом топе и джинсах. Она не стеснялась показывать обнаженный живот и спину, взбудоражив воображение поклонников.

Тина Кароль собрала волосы в лаконичный пучок и продемонстрировала естественную красоту, представ без макияжа.

Создатель во мне,

– подписала снимки Тина Кароль.

Тина Кароль в обольстительном образе / Фото с инстаграма певицы

Новые фотографии артистки собрали более 40 тысяч симпатий. Поклонники засыпали певицу комплиментами и подчеркнули ее обаяние и искренность.