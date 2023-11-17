Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным контентом. Звезда поделилась кадрами новой фотосессии.
К слову Тина Кароль обольстила сеть в откровенном образе: соблазнительные кадры
Новые фото Тины Кароль
Артистка продемонстрировала свои черно-белые снимки в разных позах на стуле. Звезда предстала перед камерой в пушистом светлом топе и джинсах. Она не стеснялась показывать обнаженный живот и спину, взбудоражив воображение поклонников.
Тина Кароль собрала волосы в лаконичный пучок и продемонстрировала естественную красоту, представ без макияжа.
Создатель во мне,
– подписала снимки Тина Кароль.
Тина Кароль в обольстительном образе / Фото с инстаграма певицы
Новые фотографии артистки собрали более 40 тысяч симпатий. Поклонники засыпали певицу комплиментами и подчеркнули ее обаяние и искренность.
- "Какая нежность и обаяние в одном лице";
- "Только счастливая женщина такая раскованная и творческая";
- "Искусство – это то, как она говорит своим телом, как она показывает страсть глазами и нежно шепчет на ухо любовью своим голосом. Вы – искусство";
- "Нежная и женственная – обожаю";
- "Женщина со временем становится еще красивее. Это о вас точно".