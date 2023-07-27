"З гуртожитку на велику сцену": Тіна Кароль показала архівне відео 18-річної давності

Українська співачка Тіна Кароль зачарувала мережу своїм архівним відео 18-річної давності. Зірка тоді чи не вперше виступала на великій сцені – в Юрмалі. Співачка поділилася спогадами про початок кар'єри.

Раніше Тіна Кароль оприлюднила відео з Євробачення-2006. Зірка показала, як змінилася за 17 років.

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Тепер Кароль поділилася спогадами про те, як починалася її кар'єра. Співачка пригадала, що як у 2005 році виступала в Юрмалі.

Господи, скільки промайнуло зараз перед очима. 2005 рік я прямісінько з гуртожитку приїхала на велику сцену. Я не знала, як бути артистом, що таке сценічна майстерність. Єдине, що розуміла: я готова пройти цей шлях,

– написала Тіна.

За її словами, тепер відео з касети із зажованою стрічкою сьогодні є тригером, що нічого неможливого не існує.

У пості Кароль також подякувала своїм шанувальникам за підтримку. Зірка показала відео, як виглядала на сцені 18 років тому.

Нагадаємо, що вже за рік після концерту в Юрмалі Тіна Кароль представила Україна на Євробаченні-2006. Вона каже, що соромиться свого виступу на конкурсі, бо бачить у номері та пісні "комплекс меншовартості". Це попри те, що тоді артистка посіла 7 місце.

Загалом же Тіна Кароль перебуває на сцені вже більше 20 років. За цей раз її образ неодноразово змінювався – від строгих костюмів до елегантних суконь. Як змінювалася сама співачка – дивіться фото у статті.