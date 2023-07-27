Ранее Тина Кароль обнародовала видео с Евровидения-2006. Звезда показала, как изменилась за 17 лет.

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Теперь Кароль поделилась воспоминаниями о том, как начиналась ее карьера. Певица вспомнила, что как в 2005 году выступала в Юрмале.

Господи, сколько промелькнуло сейчас перед глазами. 2005 год я прямо из общежития приехала на большую сцену. Я не знала, как быть артистом, что такое сценическое мастерство. Единственное, что понимала: я готова пройти этот путь,

– написала Тина.

По ее словам, теперь видео из кассеты с зажеванной лентой сегодня является триггером, что ничего невозможного не существует.

В посту Кароль также поблагодарила своих поклонников за поддержку. Звезда показала видео, как смотрелась на сцене 18 лет назад.

Напомним, что уже через год после концерта в Юрмале Тина Кароль представила Украину на Евровидении-2006. Она говорит, что стесняется своего выступления на конкурсе, потому что видит в номере и песне "комплекс неполноценности". Это несмотря на то, что тогда артистка заняла 7-е место.

В общей сложности Тина Кароль находится на сцене уже более 20 лет. В этот раз ее образ неоднократно менялся – от строгих костюмов до элегантных платьев. Как менялась сама певица – смотрите фото в статье.