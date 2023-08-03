У сітчастому костюмі: Тіна Кароль показала спокусливу фігуру в образі від українського бренду

3 серпня 2023, 11:24
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Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль поділилася з підписниками світлинами з нової фотосесії. На кадрах виконавиця чарівно виглядала в трендовому трикотажному комплекті від українського бренду.

Фанам Тіни сподобався стильний образ співачки. Відтак вони вже встигли написати багато приємних слів виконавиці в коментарях.

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Образ Тіни Кароль 

На фото виконавиця позувала в стильному бежевому трикотажному комплекті, який складається з кроп-топу та штанів. Це вбрання гарно підкреслює витончену фігуру співачки. Короткий топ має круглий виріз горловини та довгий рукав. До того ж увесь костюм вкритий цікавим візерунок у сітку. 

Вартість такого вбрання складає 12 800 гривень. Його на замовлення виготовляє український бренд одяг TAGO, дизайнерки Тетяни Чумак.

Для перегляду фото гортайте направо: 

Як трикотажний комплект виглядає на моделі / Фото з сайту бренду: 

 

Реакція мережі 

Шанувальникам дуже сподобались нові фото Тіни в стильному образі. Відтак в коментарях фани написали багато компліментів співачці:

  • "Неймовірна";
  • "Шикарна";
  • "Красуня";
  • "Неперевершена";
  • "Така ніжна";
  • "Яка краса".
До слова, днями на концерті в Тіни Кароль сталася курйозна ситуація. Пританцьовуючи під час програшу пісні "Вільна", співачка обертала стійку, на якій був мікрофон. Ймовірно, його погано закріпили, тому він полетів у зал. Прихильники одразу повернули мікрофон виконавиці, вона усміхнулася та продовжила виступ. У мережі жартують, що мікрофон Тіни Кароль вирішив "втекти".
Автор: Софія Хомишин