Фанам Тины понравился стильный образ певицы. Следовательно, они уже успели написать много приятных слов исполнительницы в комментариях.

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Образ Тины Кароль

На фото исполнительница позировала в стильном бежевом трикотажном комплекте, состоящем из кроп-топа и брюк. Этот наряд хорошо подчеркивает изящную фигуру певицы. Короткий топ имеет круглый вырез горловины и длинный рукав. К тому же весь костюм покрыт интересным принтом в сетку.

Стоимость такого наряда составляет 12 800 гривен. Его на заказ производит украинский бренд одежды TAGO, дизайнера Татьяны Чумак.

Для просмотра фото листайте направо:

Как трикотажный комплект смотрится на модели / Фото с сайта бренда:

Реакция сети

Любителям очень понравились новые фото Тины в стильном образе. Следовательно, в комментариях фаны написали много комплиментов певице:

"Невероятная";

"Шикарная";

"Красавица";

"Непревзойденная";

"Так нежно";

"Какая красота".

К слову, на днях на концерте в Тины Кароль произошла курьезная ситуация. Приплясывая во время проигрыша песни "Вольная", певица вращала стойку, на которой находился микрофон. Вероятно, его плохо закрепили, поэтому он улетел в зал. Поклонники сразу вернули микрофон исполнительницы, она улыбнулась и продолжила выступление. В сети шутят, что микрофон Тины Кароль решил "убежать".